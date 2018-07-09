Kedi 'Paşa' kütüphanenin maskotu oldu

İSTANBUL,()-AMERİKA’DA bir kütüphanede yaşayan ve öyküsüyle ilgi gören kedi Dewey'in benzeri bir hayat yaşayan kedi 'Paşa' Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi’nde yaşıyor. Paşa kısa sürede kütüphanenin sevgili maskotu oldu.

6 ay önce kütüphaneye sığınan kedi, hem kendisine sahip çıkan çalışanların hem de ziyaretçilerin kısa sürede ilgi odağı oldu. 'Paşa' ismi verilen kedi, günün büyük kısmını kütüphanenin salonunda geçirirken en çok raflardaki kitapların arasına saklanmayı seviyor. Sahibinden eğitimli olan kedi tuvalet, yemek ve su ihtiyacını ise kendine ayrılan yerlerde gideriyor. Ders çalışan gençlerin molalarında onlara eşlik eden sevimli kedi zaman zaman sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda da yerini alıyor.

Paşa’nın Bağcılar’da yaşadığı hayat ise Amerika’da bir kütüphanede yaşayan kedi Dewey’i akıllara getiriyor. Paşa’yla benzer bir hayatı yaşayan Dewey’in öyküsünü kaleme alan Vicki Myron’un kitabı yayınlandığı ilk günde büyük ilgi görmüştü.

(FOTOĞRAF)