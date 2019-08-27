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Kedi, gölgelik üzerinde uyudu

TUNCELİ'de, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, bir kedinin sokakta gölge yapması için açılan filenin üzerinde uzun süre yatması dikkat çekti. Sıcak havanın etkili olduğu Tunceli'de, Sanat Sokak'taki esnaf tarafından güneşten korunmak...

GENEL 27.08.2019, 14:31
Kedi, gölgelik üzerinde uyudu
TUNCELİ'de, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, bir kedinin sokakta gölge yapması için açılan filenin üzerinde uzun süre yatması dikkat çekti.
Sıcak havanın etkili olduğu Tunceli'de, Sanat Sokak'taki esnaf tarafından güneşten korunmak amacıyla kurulan gölgelik, hem çevredekilerin hem de bir kedinin serinleme alanı oldu. Her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında gölgelik amacıyla açılan fileye çıkan kedi, 3 saat boyunca uyuyor.

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