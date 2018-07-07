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Kedi, elektrik panosunu yuva yaptı

İZMİT'te, elektrik panosunun üzerini mesken tutan sokak kedisine, çevredeki esnaf bakıyor. Kediyi mama ve su ile besleyen esnaf, panonun arkasındaki duvara da 'Kedi Mahmut'un mekanı. Uyuyorum. Sessiz olun' uyarısı bulunan döviz astı. İzmit...

Kedi, elektrik panosunu yuva yaptı
İZMİT'te, elektrik panosunun üzerini mesken tutan sokak kedisine, çevredeki esnaf bakıyor. Kediyi mama ve su ile besleyen esnaf, panonun arkasındaki duvara da 'Kedi Mahmut'un mekanı. Uyuyorum. Sessiz olun' uyarısı bulunan döviz astı.
İzmit Karabaş Mahallesi Osmanbey Geçidi yakınındaki elektrik panosunun üzerini yuva yapan sokak kedisini, çevredeki esnaf sahiplendi. Esnaf kedi için panonun üzerine kuru mama, yiyecek ve su bırakıyor. Kedi yiyecekleri yiyip, burada uyuyor. Kediyi görenler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekiyor. Esnafın, elektrik panosunun arkasındaki duvara astığı, 'Kedi Mahmut'un mekanı. Uyuyorum. Sessiz olun' uyarısı bulunan döviz de dikkat çekiyor.

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