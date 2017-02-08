Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

Keçiyi okul çantasında taşıyan Hamdu Sena’ya ziyaret

Muhammet KAÇAR/ İKİZDERE (Rize), () - TÜRKİYE Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetimin, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşırken çekilen fotoğrafı...

Keçiyi okul çantasında taşıyan Hamdu Sena’ya ziyaret

Muhammet KAÇAR/ İKİZDERE (Rize), () - TÜRKİYE Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetimin, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin’i ziyaret etti. Küçük kıza çeşitli hediyeler veren ve ve 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıklayan heyet, küçük kızı 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Ankara'ya davet etti.
Rize'nin İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’ne gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ve yöneticiler, Rize temsilcileri Fahrettin Melemşe ile birlikte Hamdu Sena'nın evine gitti. Hamdu Sena heyeti, ağabeyi Ali Rahman, babası Atilla Bilgin ve kuçağındaki, 'Kar topu' adını verdiği keçi yavrusuyla karşıladı. Birlik Başkanı Nihat Çelik, küçük kıza ve ağabeyine dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ile baba Atilla Bilgin'e de cep telefonu hediye etti.
BU DAVRANIŞ TARİHE GEÇECEK
Bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacakları küçük kızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'ya davet eden Nihat Çelik, doğum yapan keçiyi sırt çantasında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtındaki okul çantasında taşıyan Hamdu Sena ve ağabeyine teşekkür etti ve şunları söyledi:
"Bu çocuklarımızın yaşı küçük ama örnek bir davranış gösterdiler. Kızımız, 'Hayvanları çok seviyorum, herkes de çok sevsin' demişti. Bu sözler gerçekten hafızlarda kalacak. Hayvan sevgisi, insan sevgisi çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu bu topraklardan yüreği şefkat dolu bir çocuğun çıkması bizim için sürpriz değildir. Rize ve Karadeniz insanlarının yüreklerinin sevgi ve şefkat dolu olduğunu biliyoruz. Bu kızımızın önünde saygıyla eğiliyoruz ve kendisini kutluyoruz. Davranışı tarihe geçecek."
Hamdu Sena Bilgin'de hediyeler için heyete teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.