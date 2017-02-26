Keçiler kayalıklarda mahsur kaldı

KARABÜK'ün Salmanlar Köyü'nde yamaçtaki kayalıklarda iki gündür mahsur kalan keçileri kurtarmak için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından başlatılan çalışmalarda hayvanlardan biri kurtarılırken havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Yorulmaz'ın iki gün önce sürüden ayrıldığı 16 keçisi yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Sebahattin Yorulmaz ile oğlu Sezai Yorulmaz'ın kurtarmaya çalıştığı keçilerden ikisi yamaçlardan düştü. Keçilerden biri telef olurken ayağı kırılan diğer hayvan ise kesildi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekibi halatlarla ulaştığı keçilerden birini kurtardı. Keçileri kurtarmak için kayalıkların üzerine tahta merdiven kuruldu. Havanın kararması nedeniyle AFAD ekipleri tarafından çalışmalara ara verildi.

Kurtarma çalışmalarının yarın tekrar başlayacağını belirten AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, "Amacımız keçileri kurtarmak. Mal sahibi keçilerin zor durumda kaldığında kendilerini uçuruma bıraktığını, karanlıkta psikolojilerinin bozulduğunu söyleyip çalışmaların yarın gündüz saatlerinde devam etmesini istedi. Burada malzemelerimizi bırakıp yarın sabah keçileri kurtarmaya çalışacağız. Öyle veya böyle bu hayvanları buradan kurtaracağız" dedi.







FOTOĞRAFLI