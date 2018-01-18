Keçiborlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Keçiborlu'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzluklara karşı eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İlçede kar yağışının etkisini yitirdiği ancak öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için bu kararın alındığı kaydedildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri karne törenleri dolayısıyla yarın eğitim öğretimin süreceğini belirtti.