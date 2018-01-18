türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MGK: PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçler toplanmalı
MGK'dan ABD'ye çok sert uyarı
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç şehit
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi 
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan...

Keçiborlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Keçiborlu'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzluklara karşı eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İlçede...

Keçiborlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
Keçiborlu'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzluklara karşı eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İlçede kar yağışının etkisini yitirdiği ancak öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için bu kararın alındığı kaydedildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri karne törenleri dolayısıyla yarın eğitim öğretimin süreceğini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314