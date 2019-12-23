Kazlıçeşme'de otoparka sığınan yüzlerce martı havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı.İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

(FOTOĞRAF)