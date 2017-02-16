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Kazlar, günler sonra suya kavuştu

TÜRKİYE'nin en soğuk iller arasında bulunan Ardahan'da günler sonra güneş ışınlarının çıkmasıyla birlikte ahırdan çıkarılan kazlar gölete hızla giderken ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Ağır kış koşullarının...

Kazlar, günler sonra suya kavuştu
TÜRKİYE'nin en soğuk iller arasında bulunan Ardahan'da günler sonra güneş ışınlarının çıkmasıyla birlikte ahırdan çıkarılan kazlar gölete hızla giderken ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde köylüler dondurucu havada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının gece, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ardahan'da 26, Ağrı'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 7, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldüğü bölgede, beslenen hayvanlar da günlerce ahırda tutuldu. Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlı Arpaşen Köyü'nde uzun süreden bu yana kar ve aşırı soğuk nedeniyle dışarı çıkartılmayan kazlar havanın nispeten ısınması ve ısıtmayan güneşin ortaya çıkması üzerine dışarı çıkarıldı. Ahırın kapısının açılması ile birlikte buzları çözülmeye başlayan gölete girerek yüzmeye başladı. Kazların gölete girmesi ile birlikte vücut ısılarının etkisiyle su üzerinde kısa süreliğine de olsa buhar yükseldi.
Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası bu bölgenin Türkiye'de tanınmamasının büyük eksiklik olduğunu söyledi. Arpaşen Köyü Muhtarı Haydar Öztürk, kış mevsiminin bölgede oldukça uzun sürdüğünü, bembeyaz örtüyle kaplanan doğa harikası bu bölgenin Türkiye'de tanınmamasının büyük eksiklik olduğunu söyledi.

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