Kazım Karabekir'in kızı son yolculuğuna uğurlandı

Enver ALAS -İSTANBUL,()

KURTULUŞ Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu (91) İstanbul'da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kazım Karabekir'in 3 kızından biri olan Hayat Karabekir Feyzioğlu bayramın birinci günü hayatını kaybetti. Feyzioğlu için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende cami avlusunda taziyeleri Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun kız kardeşi Timsal Karabekir, kızları İclal Cankorel, Hülya Bulak, Pınar Akkoyunlu olmak üzere torunları ve diğer aile üyeleri kabul etti. Cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra yakınları ve sevenleri de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği törene Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin de katıldı.

"TÜRKİYE'NİN BİR DEVRİNİN BÜYÜK HANIMEFENDİSİ OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun kızı İclal Cankorel büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi. Cankorel, "Hem anne olarak hem Türkiye'nin bir devrinin büyük hanımefendisi olarak çok büyük bir kayıp. Ailemizin temel direği, Karabekir ruhunu yaşatan bizlere de nakleden ve biz de çocukları ve torunları olarak ilelebet sürdüreceğimiz Karabekir ailesinin ruhunu bugün buradaki herkesin üstünde. Memleketimizi bu zor günlerde onlardan yardım diliyorum" diye konuştu.

METİN FEYZİOĞLU: AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ YENGEMİZİ KAYBETTİK

Cenazeye katılanlar arasında yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise "Türkiye, çok çok önemli bir kahramanının kızını kaybetti. Allah sıralı ölüm versin tabi ancak her ölüm zor ve acıdır. Ailemizin büyüğü, yengemizi kaybettik. Rahmetli Feyzi Feyzioğlu, Türk hukukunun en önemli değerlerinden biriydi. Kazım Karabekir Paşa, bizzat Mustafa Kemal'in söyleyişiyle 'İstiklal Harbi'nin gidişatını verdiği tek bir kararla değiştirmiştir' dediği bir isimdir. Dolayısıyla öyle bir büyük ismin kızı öyle büyük bir ismin eşi sonsuzluğa uğurlanıyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Öğle namazına müteakip düzenlenen törende Hayat Karabekir Feyzioğlu için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Feyzioğlu Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

fotoğraflı