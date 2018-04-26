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Kazdağları’nda yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()-BALIKESİR’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda sezonun ilk yangını, erken müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Edremit ilçesi Hanlar mevkiinde bulunan kızılçam ormanında bugün saat...

Kazdağları’nda yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()-BALIKESİR’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda sezonun ilk yangını, erken müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Edremit ilçesi Hanlar mevkiinde bulunan kızılçam ormanında bugün saat 12.45 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre piknik yapmak isteyenlerin ateşiyle yerdeki çam yaprakları ve kozalakların tutuştuğu öğrenildi. Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme arazözü ve 15 kişilik ekip tarafından müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yaklaşık 3 dekarlık alanda etkili oldu. Çam ağaçlarının gövdelerinde ufak çaplı yanıklar oluşurken, soğutma çalışmaları bir süre daha sürdü. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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