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Kazdağları’nda çevre temizliği

BALIKESİR’in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları’nda, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle, Edremit Belediyesi ve Kazdağı Gezginleri Derneği tarafından dağdan denize akan çay ile dere havzalarında temizlik yapıldı. 5...

Kazdağları’nda çevre temizliği
BALIKESİR’in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları’nda, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle, Edremit Belediyesi ve Kazdağı Gezginleri Derneği tarafından dağdan denize akan çay ile dere havzalarında temizlik yapıldı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık yaratmak, çevre bilincini aşılamak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Edremit Belediyesi ile Kazdağı Gezginleri(KAGEZ) Derneği işbirliğinde yapılan etkinlik, Kazdağları’nın Mehmet Alan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yürüyüş grupları ile gönüllülerin katıldığı etkinlikte Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Neriman Çelik ve Hasan Ülger de vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı. Kazdağları eteklerinde, denize ulaşan çay ile dere havzası ile piknik ve kamp alanlarında gerçekleştirilen temizlikte Köyyerialtı, Tekne Göl ve Tüccarın Çeşme mevkiilerindeki çöpler de toplandı.
Temizlik sonrası Mehmet Alan Mahallesi Kültür Merkezi bahçesinde pilav ayran ikramı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Daha temiz ve yaşanabilir bir Edremit ve Kazdağları için üzerimize düşen ne ise yerine getireceğiz. Bugün hayata geçirdiğimiz çalışmanın sürekliliği ve kalıcı hale gelebilmesi için gönüllü olmak isteyen tüm yol arkadaşlarımıza da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. KAGEZ Derneği’ne, çevre gönüllülerine ve Mehmet Alanlı yurttaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.
Mehmet Alan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir de, köy çevresinde çok sayıda işletme ve günü birlik kullanım alanı bulunduğunu belirterek,  “Herkesi bu güzellikleri yakından tanımaya köyümüze ve Kazdağlarına davet ediyorum. Kazdağları hepimizin. Ancak temiz ve zarar vermeden kullanmak bizlerin elinde. Bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarmak için daha duyarlı davranmalıyız” diye konuştu.

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