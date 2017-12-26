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Kazdağları'nda elma ağaçlarında kar güzelliği

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında, yaprakları dökülen ağaçlardaki elmaların üzerine yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Bir ucu Çanakkale, diğer ucu da Balıkesir sınırları...

Kazdağları'nda elma ağaçlarında kar güzelliği
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında, yaprakları dökülen ağaçlardaki elmaların üzerine yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.
Bir ucu Çanakkale, diğer ucu da Balıkesir sınırları içerisinde kalan Kazdağları; bitki, hayvan zenginliği ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Her mevsim oluşan güzel görüntüler için doğaseverler bölgeyi ziyaret ediyor.
Çanakkale'de geçen hafta sonu gerçekleşen kar yağışının ardından, Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Çırpılar köyünde, bir üreticiye ait  elma bahçesinde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaprakları dökülen, üzerinde sadece meyveleri kalan ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. 
Ziraat yüksek mühendisi Salih Bozkurt (57), elmaların bir çoğunun olumsuz hava şartlarına rağmen dökülmemesinin ilginç bir olay olduğunu belirterek, "Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Ağaçlardaki elmaların cinsi 'Granny Smith'. Ender de olsa böyle olaylar görülebiliyor. Bence ağaçlara bakım yapılmaması ve bol su verilmemesi meyvenin ağaçta kalmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bir anlamda elmalar mumyalanmış" diye konuştu.

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