Kazayı protesto edip, triatlon sporcusu Cumhur Okan'ı andılar

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, triatlon sporcusu Cumhur Okan'ın (58) bisikletine kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, ailesi ve 200 bisikletli tarafından protesto edildi. Okan'ı anan bisikletliler, trafikte kendilerinin de olduğunu hatırlattı.

Kaza, 18 Haziran'da, Kuşadası- Söke yolunun kırsal Yaylaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antrenman yapan triatlon sporcusu Cumhur Okan'ın bisikletine, Murat G. yönetimindeki 09 JY 168 plakalı kamyonet çarptı. Yola savrulan Okan, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cumhur Okan'ın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, 2 gün sonra Yayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın, İzmir ve Muğla başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden yaklaşık 200 bisikletli, bugün Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya geldi. Bisiklet tutkunlarının buluşmasına; Cumhur Okan'ın babası Yavuz Doğan Okan, ağabeyi İrfan Okan ile kardeşi Hakan Okan da katıldı. Bisikletliler, triatlon sporcusu Okan'ı anıp, kazayı protesto etti. Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bugün burada sevdiğimiz arkadaşımız güzel insan Cumhur Okan'ı maalesef bir kazada kaybetmenin büyük acısını paylaşmak ve bu kazaların artık yaşanmaması için sesimizi duyurmak üzere toplandık. Okan, cinayet gibi bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Acımız üzüntümüz tarif edilemez. Bu acımızın yanında dün aldığımız bir başka kaza haberiyle daha yıkıldık. İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki Kaan Şahin Şenol isimli arkadaşımızı da bir taksinin arkasından çarpması sonucu kaybettik. Maalesef ülkemiz genelinde pek çok benzeri kazada arkadaşlarımızı yitirdik. Başka bir insanın hatası yüzünden biten koca bir hayat ve onun ardından kararan pek çok hayatlar oldu. Pek çoğumuz uzun yıllardır bisiklete biniyoruz ve hepimiz sayımızın artmasını diliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Sağlıklı olmak, trafik yoğunluğunu azaltmak, fosil yakıt tüketimini azaltmak, havayı ve çevreyi korumak, ekonomimize katkıda bulunmak gibi güzel düşüncelere sahipken başka insanların bir anlık dikkatsizliklerine, saygısızlıklarına, vurdumduymazlıklarına kurban gidiyoruz. Bu olumsuzluklar hepimizin şevkini, isteğini kırsa da bizler yine bisiklete binmeye devam edeceğiz. Cumhur arkadaşımızın yaptığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeye çalışıp, onlara doğru örnek olup, iyi birer insan, iyi birer sporcu olmaları için uğraşacağız. Yine toplumumuza trafik bilincini, çevre bilincini aşılamaya çalışacağız, sosyal projeler yapacağız."

Yıkılmaz, güvenli bisiklet yollarının yapılmasını, ilkokul ile ortaokullarda trafik ve bisiklet ile ilgili dersler verilmesini, trafikte bisikletlilere karşı yapılan hatalı davranışlarda caydırıcı cezaların olmasını istediklerini söyledi.

Bisikletliler, açıklamanın ardından kısa şehir turu attı.

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