Kazaya rağmen trenden vazgeçmediler

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen, 24 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından ara verilen Halkalı- Kapıkule seferleri, yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul'dan gelen yolcu trenine, Çerkezköy Garı'nda yaklaşık 100 yolcunun bindiği görüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen pazar günü, Kapıkule- Halkalı seferini yapan yolcu treni, Sarılar Mahallesi'ne geldiğinde 5 vagonu devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi hayatını kaybederken, 341 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle durdurulan tren seferleri, enkazın kaldırılması ve rayların onarılmasının ardından dün gece yeniden yapılmaya başlandı. Halkalı- Kapıkule hattında, bugün İstanbul'dan saat 08.30'da yola çıkan 12704 sefer sayılı tren, saat 10.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tren garına ulaştı.

'7 YILDIR TRENLE YOLCULUK YAPIYORUM'

Çerkezköy’de yaşayan ve 7 yıldır haftanın 3 günü trenle İstanbul’a gidip, geldiğini anlatan Necdet Temur, kazaya çok üzüldüğünü söyledi. Temur, "Tren, diğer ulaşım araçlarına göre çok daha güvenli. Kaza olmasına üzüldük. Trenden çok memnunuz. Güvenilir, rahat; ama bu kaza üzdü. İnşallah, bundan sonra böyle kazalar olmaz. Demir yollarına güvenilir" dedi.

'KAZA OLMADAN TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR'

Yolculardan Göksel Balcı ise önceden tedbir alınmasının çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah tekrarı yaşanmaz; ama gereken tedbirlerin de bence alınması gerekiyor. Kontrollerin daha sık yapılması gerekiyor. Kazada çok insanımız vefat etti. Allah yakınlarına sabır versin. Çok üzücü. İlla kaza olduğunda değil; olmadan tedbir alınması gerekiyor, böyle şeylerin tekrar yaşanmaması için" diye konuştu.

Tren yolcuğunu tercih edenler, bilet fiyatları nedeniyle otobüs yolculuğuna göre, trenle seyahat etmenin daha ekonomik olduğunu söyledi.

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