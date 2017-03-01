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Kazanın ardından derede kaybolan Uğur 4 gündür bulunamadı

BALIKESİR'in Dursunbey İlçesinde dereye uçan otomobilde bulunan ve kazanın ardından kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz, 4 gündür süren tüm aramalara karşın bulunamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de Uğur'un bulunması için...

Kazanın ardından derede kaybolan Uğur 4 gündür bulunamadı
BALIKESİR'in Dursunbey İlçesinde dereye uçan otomobilde bulunan ve kazanın ardından kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz, 4 gündür süren tüm aramalara karşın bulunamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de Uğur'un bulunması için devreye girdi.
Bursa'dan geçen 25 Şubat Cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere yola çıkan Deniz Ailesi'nin içinde bulunduğu 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Hondular Deresi'ne yuvarlandı. Otomobilden fırlayan 27 yaşındaki Melek Deniz, bir ağaca tutunmuş halde, yaralı olarak bulundu. Eşi Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cesetlerine ulaşıldı. Ailenin 4 yaşındaki diğer oğulları Uğur Deniz ise bulunamadı.
İki gündür Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen baba- oğulun cenazeleri, geçen 27 Şubat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.
Anne Melek Deniz'in Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, Hondular Deresi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Polisi, AFAD, AKUT, UMKE ve gönüllü vatandaşların 4 gün boyunca yaptığı arama-kurtarma çalışmalarına rağmen kayıp Uğur Deniz'i vermedi.
Küçük Uğur'un bulunması için bu kez 16 uzman personelden oluşan Jandarma Arama Kurtarma Timleri devreye girdi. Ankara'dan Dursunbey'e gelen ekip, gün boyunca arama çalışmalarına katıldı. Bu aramalarda kazanın meydana geldiği yerin 20 metre ilerisinde aileye ait cep telefonu bulundu.
AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da arama çalışmalarını yakından izliyor.

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