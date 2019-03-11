Kazanın 1. yıldönümünde Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Mart () - İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu. Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı. İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" yazdı.

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. İş jeti kazasının birinci yılı dolmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı. (Fotoğraflı)