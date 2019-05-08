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Kazandıkları madalyaları okullarına adı verilen şehit öğretmene adadılar

DİYARBAKIR’da çeşitli dallardaki sportif faaliyetlerde birçok başarı elde eden Şehit Elif Livan Ortaokulu'ndaki öğrencilere madalya verildi. Okul Müdürü Mehmet Şeyhmus Kurul, 11 Haziran 1993’te merkeze bağlı Buçuktepe Köyü İlkokulu'nda...

Kazandıkları madalyaları okullarına adı verilen şehit öğretmene adadılar
DİYARBAKIR’da çeşitli dallardaki sportif faaliyetlerde birçok başarı elde eden Şehit Elif Livan Ortaokulu'ndaki öğrencilere madalya verildi. Okul Müdürü Mehmet Şeyhmus Kurul, 11 Haziran 1993’te merkeze bağlı Buçuktepe Köyü İlkokulu'nda teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Elif Livan’a madalyaları armağan ettiklerini belirterek, "Eminim bu gurur tablosu şehidimizin ruhunu okşamıştır. Keşke bugün aramızda olsa ve bu gurur tablosunu beraber görebilseydik" dedi.
Diyarbakır'da okullar arasındaki düzenlenen futsal, tekwando, bocce gibi müsabakalarda il ve bölge şampiyonluğu elde eden Şehit Elif Livan Ortaokulu'ndaki öğrencilere okul yönetimi tarafından madalyaları verildi. Okul bahçesinde düzenlenen törenle öğrencilere madalyalarını takan Şehit Elif Livan Ortaokulu Mehmet Şeyhmus Kurul, büyük bir gurur tablosunun yaşandığı söyledi. Öğrencilerin elde etti bu başarıları şehit öğretmen Elif Livan'a armağan ettiklerini belirterek, "Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimiz Ramazan Erin, Mehmet Yasin Şahinoğlu ve Nurten Kan olmak üzere bütün çocuklarımıza sonsuz teşekkür eder, başarılarının devamını diliyorum. Kendileriyle ne kadar övünsek azdır. Bu başarılarla göğsümüz kabardı. Bu nedenle mutluyuz, kıvançlıyız. İnşallah bölge şampiyonluklarımızın devamını getirip Türkiye şampiyonu oluruz. Eminim bu gurur tablosu şehidimizin ruhunu okşamıştır. Keşke bugün aramızda olsa ve bu gurur tablosunu beraber görebilseydik" dedi.
Okulun futsal kız takımı antrenörü Ramazan Erin, Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını belirterek, "Kahramanmaraş’taki grup müsabakalarında şampiyon olursak Türkiye şampiyonu da oluruz. Biz çok çalıştık, çok çabaladık. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğudur. Ama ilk hedef Kahramanmaraş’taki grup şampiyonluğudur, başaracağız” diye konuştu.

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