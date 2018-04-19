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Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov: Astana sürecinin başaralı olacağına inanıyoruz

Hakime TORUN /ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov, Suriye'deki gelişmelere...

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov: Astana sürecinin başaralı olacağına inanıyoruz

Hakime TORUN /ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrakhmanov, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Bütün dünya biliyor ki Türkiye, Astana sürecinde çok ciddi rol oynayan ülkelerden bir tanesi. Suriye'nin eski haline getirilmesi Astana sürecinin devamlılığı ve uluslararası desteğin mümkün olması ile gerçekleşebilir. BM desteği ile siyasi sürecin devam ettirileceğini öngörüyoruz. Astana sürecinin başaralı olacağına inanıyoruz" dedi.  

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ ÖNCE 5 MİLYAR DOLARA SONRA 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ" 
Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkilerine değinerek, "Ekonomik ilişkilerimizde ortaya koyduğumuz hedeflerimiz var. İkili ticaret hacmimizi önce 5 milyar dolara sonra 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bakü-Tiflis demiryolu hattını Kazakistan'a bağlama çalışmalarımız var" dedi. 

"ASTANA SÜRECİNİN BAŞARALI OLACAĞINA İNANIYORUZ" 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Bütün dünya biliyor ki Türkiye, Astana sürecinde çok ciddi rol oynayan ülkelerden bir tanesi. Astana süreci bizim için savaşların, çatışmaların durdurulması, dökülen kanların durdurulması için en önemli süreçlerden biri olduğu için önemsiyoruz. Suriye'nin eski haline getirilmesi Astana sürecinin devamlılığı ve uluslararası desteğin mümkün olması ile gerçekleşebilir. BM desteği ile siyasi sürecin devam ettirileceğini öngörüyoruz. Astana sürecinin başaralı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. 

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