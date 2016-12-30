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Kazada yaralanan üniversiteli Duygu, yaşam savaşını kaybetti

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan minibüste yaralanan 16 kişiden üniversiteli 20 yaşındaki Duygu Akça, 2 gün süren yaşam savaşını...

Kazada yaralanan üniversiteli Duygu, yaşam savaşını kaybetti

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan minibüste yaralanan 16 kişiden üniversiteli 20 yaşındaki Duygu Akça, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Çivril'den Denizli merkeze yolcu taşıyan Ali Kavas yönetimindeki 20 L 2251 plakalı minibüs, geçen çarşamba günü, Honaz'ın Yokuşbaşı Mahallesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Toprak yığınına çarptıktan sonra bariyerleri aşan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Kavas ile yolcular Ayşe Abalı, Aykut Hayta, Muhittin Solak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Yaka, Fahrettin Küçükkaptan, Gülnur Nergiz Abalı, Abey Abalı, Burcu Kocaboğan, Cennet Küçük, Mustafa Gediz, Fatma Tort, Betül Özkan ve Duygu Akça yaralandı.
Kazada ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi Duygu Akça, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Duygu Akça'nın yaşamını yitirmesi, ailesini ve üniversitedeki arkadaşlarını yasa boğarken Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

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