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Kazada yaralanan sokak kedisini kurtarma çabası

AVCILAR'daki Tahtakale Mahallesi'nde otomobil sürücüsünün araç ile çarpıp yaralı halde bıraktığı sokak kedisini yaşatmak ve sağlığına kavuşturmak için hayvanseverler ve görevliler seferber oldu. Ispartakule Efes Evleri yakınlarındaki...

Kazada yaralanan sokak kedisini kurtarma çabası
AVCILAR'daki Tahtakale Mahallesi'nde otomobil sürücüsünün araç ile çarpıp yaralı halde bıraktığı sokak kedisini yaşatmak ve sağlığına kavuşturmak için hayvanseverler ve görevliler seferber oldu.
Ispartakule Efes Evleri yakınlarındaki kazada yaralanan kediyi gören Hülya Çolak Alikan ve iki arkadaşı onu yaşatmak için harekete geçti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan Alikan'ın ihbarı üzerine görevliler, kısa sürede kaza yerine giderek sokak kedisini Veteriner İşleri Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Veteriner kontrolünde alt çenesinde 2 kırık tespit edilen kedi, Avcılar Belediyesi'nin daha önce protokol imzaladığı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 
Veteriner Fakültesi'nde röntgen filmleri çekilen sokak kedisinin dişleri sabitlenirken, çenesindeki iki kırık tedaviye alındı. Dişleri sabitlendiği için 15 gün 2 saatte bir gırtlağından sıvı mamalarla beslenen kedinin 2 hafta sonra dişleri açılırken, kırık çene kemiğinin kaynadığı ve eski sağlığına kavuştuğu görüldü. Sağlığına kavuşturulan kedi hayvanseverlere teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

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