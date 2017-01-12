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Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti

AYDIN'da dün otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ nakli konusunda aileyle görüştüğü...

Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti
AYDIN'da dün otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ nakli konusunda aileyle görüştüğü öğrenildi.
Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında dün meydana geldi. 2'si otomobil, 1'i hafif ticari araç ve son olarak bir midibüs olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kaza yerinde görev yapan polis memuru İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olan Karaaslan'ın, ailesiyle doktorların organ nakli için görüştüğü öğrenildi.

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