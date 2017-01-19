Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

AYDIN'da otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen 11 Ocak Çarşamba günü, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında meydana geldi. 2'si otomobil, 1'i hafif ticari araç ve bir midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, olay yerinde görev yapan polis memuru İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan'ın, bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Yaşam destek ünitesine bağlı olan yaşam belirtisi göstermeyen Karaaslan şehit oldu.

Şehit polis memuru İbrahim Karaaslan'ın cenazesinin Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan resmi törenin ardından Yavuz Sultan Selim Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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