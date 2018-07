Kazada yaralanan Çinli turistlerin sağlık durumu iyi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ÇİN İzmir Başkonsolos Vekili Xiaojing Ni, Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 31 Çinli turisti tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti. Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü Uğur Aydın, kendi şeridinde seyrederken bir anda otomobilin şerit ihlali yaptığını ve otobüsün altına girdiğini söyledi.

Antalya'dan Kapadokya'ya giden Uğur Aydın'ın kullandığı 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, dün sabah saatlerinde Akseki Manavgat Karayolu Geriş Mahallesi'nde karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki 07 YJY 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş (31) ile oğlu 2 yaşındaki Ömer Karataş yaşamını yitirdi. Kazada, Çinli turistleri taşıyan otobüsün şoförü Uğur Aydın ile araçtaki rehber ve 31 turist yaralandı. Yaralılar Manavgat'taki hastanelerin yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kemal Karataş ile oğlu Ömer Karataş'ın cenazeleri, Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BAŞKONSOLOS VEKİLİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Çin İzmir Başkonsolos Vekili Xiaojing Ni Antalya'ya gelerek, yaralı 31 turisti tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Guiying Zhou'un sağlık durumu hakkında da bilgi alan Başkonsolos Vekili Xiaojing Ni, "İlgililere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Şu an vatandaşlarımızın tedavisi sürüyor. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI

Hastanedeki tedavisinin ardından Akseki Jandarma Karakolu'nda ifade veren otobüs şoförü Uğur Aydın, Çinli turistleri saat 06.30'da Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki otelden alarak önce Aspendos Antik Tiyatrosu'na gittiklerini söyledi. Saat 09.00'da Aspendos'tan ayrıldıklarını anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Saat 10.15'te Akseki- Manavgat yolunda kendi şeridimde saatte 75 kilometre hızla seyrediyordum. Karşı şeritte 3 araç arka arkaya geliyordu. Benim aracıma 3- 4 metre kala ortadaki 01 EUS 97 plakalı otomobil aniden benim şeridime geçti. Otomobil aracımın altına girdi ve 6- 7 metre sürüklendi. Yakıt depom delindi ve aracım yan yattı. Bu şekilde 3- 4 metre sürüklendikten sonra durduk. Sola ayağım sıkıştı. Emniyet kemerim de bağlı olduğu için havada asılı kaldım. Kendi çabamla kurtuldum. Hemen çarpıştığım aracın yanına gittim. Baba ve oğlun vefat ettiğini gördüm."

TAMPONUN PARÇASI OTOMOBİLİN CAMINA ÇARPTI

Uğur Aydın, çarpışmanın şiddetiyle aracının tamponundan parça koptuğunu, savrularak 07 YJY 07 plakalı otomobilin ön camına çarptığını söyledi. Camın dağıldığını belirten Aydın, sürücünün bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını kaydetti. Kazada sol kaşının açıldığını, sol ayak başparmağı ve sol dizinden yaralandığını vurgulayan Uğur Aydın, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.

YARALI TURİSTLERİN İSİMLERİ

Kazada yaralanan 31 Çinli turistin isimleri ise şöyle:

"Yingshan Wu, Qingwen Liu, Yan Xia, Peng Qin, Yuanzheng Xie, Jiemei Zhu, Sujun He, Haihua Zhang, Lan Hong, Donghai Zeng, Jing Wang, Yanxian Wang, Dongli He, Xuefei Chen, Zaigeng Yan, Jianwen Luo, Xiaoling Li, Chengcan Tang, Ce Fan, Lijun Huang, Guiying Zhou, Lingmin Jiang, Xulian Wei, Dongfa Gao, Liping Zhao, Aiming Zhao, Xuqing Wei, Jianafang Gan, Miaofang Lai, Yongyi Yu ve Weihua Yu."

Kazada yaşamını yitiren Kemal Karataş ile oğlu Ömer Karataş'ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Akseki Devlet Hastanesi morgundan alındı.



FOTOĞRAFLI