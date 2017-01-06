Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklama
İzmir'de adliyesine saldırı: 2 terörist ölü ele geçti 2 ŞEHİT
Kahraman polis Fethi Sekin felaketi...
İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti
İzmir saldırısı Sosyal medyada patladı
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...

Kazada şehit olan askerin acı haberi babaevine ulaştı

ÇORUM'un Laçin İlçesinde askeri araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki babaevine verildi. İl Jandarma Komutanlığına...

Kazada şehit olan askerin acı haberi babaevine ulaştı
ÇORUM'un Laçin İlçesinde askeri araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki babaevine verildi.
İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla, İsmail Aydın yönetimindeki 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1'inci kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri araç ve minibüs hurda yığınına dönerken, askeri araç içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer (24) ile Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci (31) olay yerinde şehit oldu. Minibüs içerisindeki 10 kişi yaralandı.
Kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız İlçesi Damızlık Mahallesindeki baba Hacı Mulla ile annesi Esme Ekinci'ye verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine Türk Bayrağı asarken, şehidin evli ve 3 yaşında kızı olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55