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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-1
Kazada şehit olan asker, törenle uğurlandı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde erzak taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), Hakkari'de düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Bursa'ya uğurlandı. Kaza, dün saat...
GENEL 08.10.2019, 10:48
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde erzak taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), Hakkari'de düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Bursa'ya uğurlandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Tugay Komutanlığı'ndan üs bölgesine erzak taşıyan askeri araç, Işıklı ve Kavuşak üs bölgeleri arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit asker için bugün Hakkari'deki Fatih Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ile çok sayıda asker ve polis katıldı.
Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan Kotanoğlu'nun naaşı, edilen duaların ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Helikopter ile Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla, toprağa verileceği memelekti Bursa'ya gönderilecek.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Tugay Komutanlığı'ndan üs bölgesine erzak taşıyan askeri araç, Işıklı ve Kavuşak üs bölgeleri arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit asker için bugün Hakkari'deki Fatih Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ile çok sayıda asker ve polis katıldı.
Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan Kotanoğlu'nun naaşı, edilen duaların ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Helikopter ile Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla, toprağa verileceği memelekti Bursa'ya gönderilecek.
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