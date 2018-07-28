Kazada ölen üniversiteli Zeynep, hafta sonu tatili için Sapanca'ya gelmiş

SAKARYA'da dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Şule Atakır'ın, hafta sonu tatili geçirmek için İstanbul'dan Sapanca'ya geldiği belirtildi.Sapanca ilçesinde dün özel halk otobüsü, TIR ve bir otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Şule Atakar'ın Sapanca'da yaşayan arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu tatilini geçirmek için geldiği ifade edildi.Dün akşam saatlerinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nden cansız bedeni yakınları tarafından alınan Atakır'ın Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

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