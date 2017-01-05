Kazada ölen üniversiteli Pelin'in babası 10 yıl önce de aynı acıyı yaşamış

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Pelin Erdem, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Pelin'in kızkardeşi Zeynep'i de 8 yaşındayken 10 yıl önce Antalya'da trafik kazasında kaybeden Habip Erdem, aynı acıyı ikinci kez yaşadı.

Kaza dün Melikgazi İlçesine bağlı Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Erciyes Üniversitesi öğrencisi Pelin Erdem, okula gitmek için evinden çıkarak yolun karşısındaki otobüs durağına gitmek istedi. Bu sırada kent merkezinden, Organize Sanayi Bölgesi yönüne giden 34 yaşındaki Mesut Bülent yönetimindeki 38 NC 083 plakalı minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Pelin Erdem, bugün Camikebir'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Bir çelik kapı fabrikasında muhasebeci olarak çalışan baba Habip Erdem cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Baba Habib Erdem 10 yıl önce kızı Zeynep'i de Antalya da trafik kazasında kaybettiği, aynı acıyı 10 yıl sonra bir kez daha yeniden yaşadığı söyledi.

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