Flaş HaberBakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
Son Dakika
Kazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandı
SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sivas Eğri Köprü...
GENEL 19.10.2019, 14:39
SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sivas Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimdeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpışarak, devrildi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, hayatını kaybederken otobüs şoförü Mustafa Başpınar yaralandı.
Üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Merkez Melikgazi ilçesi İldem Merkez Camisinde kılınan cenaze namazına Emel Duruduygu'nun ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Duruduygu'nun cenazesi, İldem Mezarlığında toprağa verildi.
Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sivas Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimdeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpışarak, devrildi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, hayatını kaybederken otobüs şoförü Mustafa Başpınar yaralandı.
Üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Merkez Melikgazi ilçesi İldem Merkez Camisinde kılınan cenaze namazına Emel Duruduygu'nun ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Duruduygu'nun cenazesi, İldem Mezarlığında toprağa verildi.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2