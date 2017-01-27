Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...
Maçka Parkı’nın altından 3.Köprüye tünel projesi
Maçka Parkı’nın altından 3.Köprü çıktı

Kazada ölen sözleşmeli er ile anne ve babası toprağa verildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - TOKAT’ın Turhal ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden, 1.5 yıllık sözleşmeli uzman erbaş 21 yaşındaki Muhammet Uzel ile annesi 55 yaşındaki Neriman ve babası 61 yaşındaki Adil Uzel,...

Kazada ölen sözleşmeli er ile anne ve babası toprağa verildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - TOKAT’ın Turhal ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden, 1.5 yıllık sözleşmeli uzman erbaş 21 yaşındaki Muhammet Uzel ile annesi 55 yaşındaki Neriman ve babası 61 yaşındaki Adil Uzel, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, Tokat'ın Turhal ilçesi yakınlarında dün meydana geldi. Sözleşmeli piyade er Muhammet Uzel yönetimindeki 38 BN 089 plakalı otomobil, Kuruçay mevkiinde karşı yönden gelen Serdar Şahin yönetimindeki 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü uzman erbaş Muhammet Uzel ile aynı araçta bulunan babası Adil ve annesi Neriman Uzel hayatlarını kaybetti.
Bitlis Tatvan'da Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan uzman erbaş Muhammet Uzel, babası Adil ve annesi Neriman Uzel'in cenazeleri, memleketleri Yozgat’ı Akdağmadeni ilçesine bağlı Davutlu köyüne getirildi. Uzel ailesi için bugün cuma namazı sonrası köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından sözleşmeli er Uzel, annesi Neriman ile babası Adil Uzel köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.