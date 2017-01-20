Kazada ölen polis memuru için tören

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kaza, geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, Ahmetbeyli- Ataköy Mevkii'nde meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ailesini bıraktıktan sonra Kuşadası'na dönüşe geçen polis memuru Nuri Aktaş'ın yönetimindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Aktaş, kazada yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Görev arkadaşlarının eskortluğunda cenaze, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Albay Hasan Şahin, İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, polis arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu cenazeyi karşıladı.

Eşinin tabutuna sarılan Hülya Aktaş ile her şeyden habersiz 14 aylık oğlu Yiğit Aktaş ile diğer aile bireyleri gözyaşı döktü. Kuran okunması ve dualardan sonra helallik alındı.

Buradaki tören sonunda meslektaşları tarafından omuzlara alınan Nuri Aktaş'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşıdıktan sonra, cenaze aracına konuldu. Aktaş'ın cenazesi, sonra toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Karabağlar İlçesi'ndeki Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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