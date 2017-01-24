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Kazada ölen polis memuru için tören düzenlendi (2)

GÖZYAŞI DÖKEN KADININ, POLİSİN YAKINI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI Şanlıurfa’da, yolda yürürken zincirleme kazada yaşamını yitiren polis memuru Recep Yanmaz için bu sabah Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninde tabuta kapanarak...

Kazada ölen polis memuru için tören düzenlendi (2)

GÖZYAŞI DÖKEN KADININ, POLİSİN YAKINI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şanlıurfa’da, yolda yürürken zincirleme kazada yaşamını yitiren polis memuru Recep Yanmaz için bu sabah Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninde tabuta kapanarak "Ağabeyimi götürmeyin" diye gözyaşı döken kadının, polisin yakını olmadığı ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sırasında, polis memuru Yanmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan kadın, gözyaşı döktü. Polislerin yardımıyla tabutun başından uzaklaştırılan ve sağlık ekiplerince iğneyle sakinleştirilen kadın, tabutun konulduğu cenaze aracının ardından da gidip gözyaşı dökmesiyle dikkat çekti.
İsminin Gözde olduğunu ve ölen polisin yakını olduğu söyleyen ve herkesin dikkatini çeken kadın, Yanmaz Ailesi'nden tanıyan çıkmadı. Polis memurunun yakınlarının, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine tanımadıkları kadının kim olduğunu sorması üzerine yapılan incelemede, tabuta kapanan kadının, aileyle bağlantısının olmadığı ve isminin de Gözde değil Kevser Yılmaz olduğu belirlendi. İncelemede, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kevser Yılmaz'ın, Kahramanmaraş'ta bir yerel gazetede çalıştığı öğrenildi.

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