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Kazada ölen motosikletli kuryenin böbrekleri 2 kişiye can oldu (2)

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ Sinop'ta geçirdiği motosiklet kazası sonucu dün akşam beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği ile nakil bekleyen hastalara umut olan Aykut Bostancıoğlu'nun cenazesi bugün...

Kazada ölen motosikletli kuryenin böbrekleri 2 kişiye can oldu (2)

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Sinop'ta geçirdiği motosiklet kazası sonucu dün akşam beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği ile nakil bekleyen hastalara umut olan Aykut Bostancıoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde ağabeyi Aydın Bostancıoğlu, kardeşinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü olduklarını, organlarının başkasına hayat vermesi, kendilerinin acısını bir nebze olsun rahatlatacağını kaydetti.
Doğum günü 10 Şubat olan Aykut Bostancıoğlu, Cuma namazına müteakip Sinop'un merkeze bağlı Tıngıroğlu Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

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