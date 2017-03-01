Kazada ölen minik Hasret, gözyaşlarıyla uğurlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki Hasret Güler, gözyaşlarıyla uğurlandı. Hasret, geçen 5 Aralık'ta yine aynı yol üzerinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisi Aslı Değirmen'in mezarı yanında toprağa verildi.

Geçen 27 Şubat akşamı Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden Hüseyin Öztürk'ün kullandığı 48 AJ 462 plakalı hafif ticari araç, İslamhaneleri Mahallesi'nde, refüjde çiçek topladıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Hasret Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 10 metre ileriye fırlayarak asfalta düşen Hasret, ağır yaralandı. Çevredekiler, 112 Acil Servis ve jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin ik müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hasret, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği, sağ bacağında kırık ve iç organlarında kanama olduğu tespit edilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak minik Hasret, doktorların müdahalelerine rağmen ertesi gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

BABASI AYAKTA DURAMADI

Hayatının baharında yaşamını yitiren Hasret Güler'in yakınları tarafından alınan cenazesi bugün öğlen İslamhaneleri Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Güler'in babası Mahşuk Güler, yakınları ve komşuları katıldı. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Mahşuk Güler, cenazede güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan baba Güler, cenaze namazını taburede oturarak kılabildi.

ASLI'NIN MEZARI YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi geçen 5 Aralık'ta yine aynı yol üzerinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisi Aslı Değirmen'in mezarı yanında toprağa verildi.

Öte yandan, Hasret'e çarparak ölümen neden otomobil sürücüsü Hüseyin Öztürk, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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