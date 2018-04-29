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Kazada ölen liseli Şule, toprağa verildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, cipin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Şule Cankurt (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Söğüt Mahallesi,...

Kazada ölen liseli Şule, toprağa verildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, cipin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Şule Cankurt (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Söğüt Mahallesi, Taşlıca Tepesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Mert Karaca (20) yönetimindeki 48 J 4667 plakalı cip, virajda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, Sabancı Anadolu Lisesi öğrencisi Şule Cankurt olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Kara ile Hakan Arlı ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren liseli Şule için aynı gün öğlen Söğüt Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kız, burada kılınan cenaze namazının ardından Söğüt Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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