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Kazada ölen liseli Melike, son yolculuğuna uğurlandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Melike Küçükgökcen (15), gözyaşları içinde toprağa...

Kazada ölen liseli Melike, son yolculuğuna uğurlandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Melike Küçükgökcen (15), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Oya Eren Abalıoğlu Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Melike Küçükgökcen, dün saat 17.00 sıralarında Denizli-Ankara karayolu, Sevindik Mahallesi 2328 Sokak Kavşağı'nda, refüjden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ankara'dan Denizli yönüne seyir halinde olan R.A.'nın kullandığı 20 NG 099 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Küçükgökcen'e çarptı. Ağır yaralanan Küçükgökcen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kücükgökcen, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
'DAYANAMIYORUM ANNEM ÇOK ERKEN OLDU'
Melike Küçükgökcen için bugün ikindide Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tunalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Hüseyin ve ağabey Mehmet Kücükgökcen güçlükle ayakta durabildi. Anne Serpil Küçükgökcen ise kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı dökü, "Dayanamıyorum annem, çok erken oldu" diye feryat etti. Cenaze törenine, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Melike Küçükgökcen'in sınıf arkadaşları da katıldı. Kılınan namazının ardından Küçükgökcen'in cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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