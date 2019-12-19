Kazada ölen liseli Işıl ve Batuhan, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

BATUHAN DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Batuhan Yılmaz için Terme ilçesine bağlı Kumcağız Mahallesi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Batuhan Yılmaz'ın babası Basri, annesi Nuray Yılmaz ile babaannesi Emine Yılmaz'ın yanı sıra; Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Batuhan Yılmaz'ın cenazesi Göğceli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), ()