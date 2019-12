Kazada ölen liseli Işıl, gözyaşlarıyla toprağa verildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, devrilen servis minibüsünde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zülal Işıl Çörtük (14) gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Tufan ve Taylan Çörtük, ablalarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Zülal Işık'ın nisan ayındaki doğum gününde annesi Neslihan Çörtük tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajı ise okuyanları duygulandırdı.Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Irmaksırtı mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P.'nin kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi minibüsüne, arkadan otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen minibüs, başka otomobille çarpışıp, devrildi. Kazada, 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.ARKADAŞLARINDAN VEDAZülal Işıl Çörtük için Çarşamba ilçesindeki Abdullah Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, genç kızın arkadaşları ve yakınları katıldı.Cenazede veteriner olan baba Tayfun Çörtük, taziyeleri kabul etti.KARDEŞLERİ TABUTUNA SARILDIZülal Işıl Çörtük'ün tabutunun üzerine duvak örtüldü, arkadaşları törende gözyaşı döktü. Tufan ve Taylan Çörtük ise ablalarının tabutuna sarılıp, öptü. Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıcalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.ANNEDEN DUYGULANDIRAN MESAJZülal Işıl Çörtük'ün, resim yapmayı çok sevdiği ve ressam olmak istediği öğrenildi. Genç kızın 2 Nisan'daki doğum gününde ise annesi Neslihan Çörtük tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajı, okuyanları duygulandırdı. Kaza sonrası sosyal medya kullanıcılarının yeniden paylaştığı mesaj şöyle:'Zülal Işıl'ım...Sen mutluluğun bende ki ismi, yaşantımın anlamı, yüzümde beliren o tatlı gülümseyişsin...Sen benim aldığım nefesim ,yarına umutla bakma sebebim, en güzel hayallerim oldun, ilk göz ağrım, gönül yaram, kara sevdam, her şeyim... İşin özü meleğim sen benim bedenime bıraktığın hiç silinmeyecek olan bir imzasın...Zaman çok kısa ,her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayatı tüm güzellikleriyle yaşamanı istiyorum...Annem acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluksa gözbebeğin kadar yakın, umutların gerçek, mutlulukların sonsuz olsun...Doğum günün kutlu olsun yavrum.'