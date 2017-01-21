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Kazada ölen liseli Hazal toprağa verildi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde arıza yaparak yol kenarında duran TIR'ın altına giren otomobilde yaşamını yitiren Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hazal...

Kazada ölen liseli Hazal toprağa verildi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde arıza yaparak yol kenarında duran TIR'ın altına giren otomobilde yaşamını yitiren Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hazal Çiçek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Edirne'nin Keşan İlçesi'nde dün saat 23.30'da meydana gelen kazada; arıza yaparak yol kenarında duran TIR'ın altına giren babası Bayram Çiçek'in kullandığı otomobilde bulunan Hazal Çiçek, yaşamını yitirdi. Hazal'ın babası sürücü 45 yaşındaki Bayram Çiçek ise ağır yaralı olarak Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baba Bayram Çiçek'in yarıyıl tatilinin son günü eve karnesi ve teşekkür belgesi ile gelen kızı Hazal Çiçek'i ödüllendirmek için Keşan'a sinema izlemeye ve gezmeye götürdüğü öğrenildi.
Kazanın ardından Hazal Çiçek'in cenazesi, bugün Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ndeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğlende kılınan namazın ardından sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve sevenlerinin gözyaşları arasında Alaeddin Kalfa Mezarlığında toprağa verildi.

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