Kazada ölen köpeğini görünce sinir krizi geçirdi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı köpeğinin öldüğünü gören Özlem Demirci (25) büyük üzüntü yaşadı. Çığlıklar atarak dizlerinin üstüne çöken Demirci'yi, babası güçlükle sakinleştirdi.

Torbalı'da yaşayan işçi emeklisi Osman Demirci (54), evli olan hemşire kızı Özlem Demirci'nin 'Paşa' adındaki Pug cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Demirci, sokakta gezdikten sonra köpeği kucağına alarak, evin yolunu tuttu. Oturduğu apartmanın önüne geldiği anda kucağındaki köpek, yola fırladı. O sırada hızlı geldiği iddia edilen hafif ticari araç, köpeğe çarptı. Köpek olay yerinde telef oldu.

Köpeğinin öldüğünü duyan Özlem Demirci, çığlıklar içinde olay yerine koştu. "Baba ya yapma! Baba nasıl kaçtı" diyerek dizlerinin üzerine çöküp ağlayan Özlem Demirci'nin hali, yürekleri burktu. Özlem Demirci'yi babası Osman Demirci zor sakinleştirdi. Demirci ailesi, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesi alınan sürücü, serbest bırakıldı. Ölen köpeğin, ailenin dağ evinin bahçesine gömüldüğü öğrenildi.



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