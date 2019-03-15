Kazada ölen İrem'den, 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı

BURDUR'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19), bir hafta önce sosyal medya hesabından 'Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı dikkati çekti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı. Ağır yaralanan İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Ancak İrem Su Akkaya, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olan İrem Su Akkaya'nın cenazesi, dün gece ailesi tarafından memleketi Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü. Akkaya'nın cenazesi, Soma Merkez Camii'nde cuma namazından sonra toprağa verilecek.'ÖLÜM GERÇEK VE ÇOK YAKIN PAYLAŞIMI'Bu arada İrem Su Akkaya'nın, 6 Mart Çarşamba günü sosyal medya hesabından “Ölüm şakalarını yapmaya bayılırdım. Ama işin ciddiyetini kavradığımdan beri ironisi bile tüylerimi diken diken ediyor. Ölmeyi cidden istemiyorsanız bunu dile getirmeyi kesin, ya da bir köşede geberin kurtulalım. Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın” paylaşımı dikkat çekti.REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Prof. Dr. Korkmaz, "Elim bir trafik kazası sonucu iki gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencimiz İrem Su Akkaya'yı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Acılı ailesinin ve MAKÜ ailesinin başı sağ olsun" dedi.

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