Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)

SOMA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Burdur'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Akkaya'nın cenazesi, ailesi...

Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)

SOMA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.
Akkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı, memleketleri Manisa'nın Soma ilçesindeki 13 Eylül Mahallesi Köse Sokak numara 40'ta bulunan evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, annesi Leyla Akkaya, kızının tabutuna duvak örttü. Helallik alınmasının ardından Akkaya'nın cenazesi, 100 Evler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine; İrem'in babası Halil Akyaya, annesi Leyla Akkaya, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen arkadaşı Beyza Din, sınıf arkadaşları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Beyza Din, kendisinin aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti. Baba Halil Akkaya, kızının arkadaşı Din'e sarılarak gözyaşı döktü. Din, babayı teselli etmeye çalıştı. İkindide kılınan cenaze namazı sonrası İrem Su Akkaya, Soma Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şevket YILMAZ- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328