Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)

SOMA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Akkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı, memleketleri Manisa'nın Soma ilçesindeki 13 Eylül Mahallesi Köse Sokak numara 40'ta bulunan evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, annesi Leyla Akkaya, kızının tabutuna duvak örttü. Helallik alınmasının ardından Akkaya'nın cenazesi, 100 Evler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine; İrem'in babası Halil Akyaya, annesi Leyla Akkaya, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen arkadaşı Beyza Din, sınıf arkadaşları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Beyza Din, kendisinin aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti. Baba Halil Akkaya, kızının arkadaşı Din'e sarılarak gözyaşı döktü. Din, babayı teselli etmeye çalıştı. İkindide kılınan cenaze namazı sonrası İrem Su Akkaya, Soma Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şevket YILMAZ- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), ()



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