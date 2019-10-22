Kazada ölen Fatma Gül ve Kader'in arkadaşları okula siyah giyerek geldi

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetmeleri nedeniye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri trafik kurallarına uyulması için siyah giyinerek farkındalık oluşturdu.

Cuma günü Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ömer Gündüz yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca hayatını kaybetti, sürücü ise tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden üniversitelilerin arkadaşları, yayaların geçiş üstünlüğüne ve trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek üniversiteye geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamına yakınının siyah giyinmesi ise sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Fakülte öğrencileri yanında üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve diğer öğretim görevlileri de fakülte ve yüksek okullara siyah giyinerek geldiler ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarına konusunda dikkat çekti.



