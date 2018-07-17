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Kazada ölen dede ve aynı adı taşıyan torunu defnedildi

KONYA'nın Ilgın ilçesinde boş sulama kanalına devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Harun Kaya (55) ve aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki torunu, yan yana toprağa verildi. Kaza, dün Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. Harun...

Kazada ölen dede ve aynı adı taşıyan torunu defnedildi
KONYA'nın Ilgın ilçesinde boş sulama kanalına devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Harun Kaya (55) ve aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki torunu, yan yana toprağa verildi.
Kaza, dün Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Kaya yönetimindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Kazada, sürücü Harun Kaya ve aynı ismi taşıyan torunu, traktörün altında kaldı. Çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılan dede ve torunu, ambulansla kaldırıldığı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Harun Kaya ve torunun cenazeleri, bugün gözyaşları içinde Düğer Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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