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Kazada ölen Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor

DENİZLİ'de, makam şoförüyle birlikte trafik kazasında ölen Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper'in en büyük hayali olan Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölyeleri büyütme projesi için ilk adım atıldı. Proje için gerekli olan imar...

Kazada ölen Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
DENİZLİ'de, makam şoförüyle birlikte trafik kazasında ölen Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper'in en büyük hayali olan Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölyeleri büyütme projesi için ilk adım atıldı. Proje için gerekli olan imar planı değişikliği mecliste kabul edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Başsavcımızın hayalini bu kararla bir adım da ileriye taşımış olacağız" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 2'nci birleşimi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında toplanan Meclis, geçen çarşamba günü trafik kazası sonucu şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in en büyük hayali olan Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölyeleri'nin büyütülmesi için gerekli olan imar planı değişikliğini görüştü. Gündemin 27'nci maddesinde yer alan Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi'ne devredilen Milli Emlak'a ait arsada imar planı değişikliği ile kadın mahkumların, üretim atölyelerinin genişlemesi ve daha çok kadın mahkumun iş öğrenebilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
"BANA BU HAYALİNDEN BAHSETTİ"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, mecliste yaptığı konuşmada, "Bunun bizim için ayrı bir önemi var. Rahmetli Başsavcımız Mustafa Alper bunu çok istiyordu. 'Bozkurt'ta kadın cezaevi var, orada atölyelerimiz var' Başsavcımız, 'orada meslek öğrensinler ve daha çok kadınımız meslek sahibi olsun ve ürettiğimizi pazarlama anlamında daha hızlı satışa sunalım ve bir marka oluşturalım' düşüncesindeydi. Bir gün bana bu hayalinden bahsetti. Başsavcımız, 'Başkanım yerimiz yetmiyor, bu hayaller bu yere sığmıyor, bu yerin genişlemesi ve bu atölyenin büyümesi gerekiyor' dedi. Ne yapılması gerektiği ile ilgili aramızda bir değerlendirmede bulunduk. Arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma başlattık ve bir çözüm bulduk" dedi.
"HAYALLERİNİ HEDEFİNE BİZ TAŞIYACAĞIZ"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başsavcının hayalini gerçekleştireceklerini belirterek, "Bundan birkaç ay önce burada 1/5000'lik planını Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirmiştik. Şimdi de 1/5000'lik plana uygun olarak da 1/1000'lik planını onaylıyoruz. Başsavcımızın hayalini bu kararla bir adım da ileriye taşımış olacağız. Bizimle en üst seviyeden kaygılarını paylaşınca biz de çözüm noktasında destek olduk" dedi.

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