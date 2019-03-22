Kazada ölen arkadaşları anısına kütüphane yaptılar

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'ta sağlık çalışanları, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları adına Bulanık ilçesine bağlı Olurdere köyündeki okula kütüphane yaptı.

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sağlık memuru Ömer Ozan, 112 Acil Servis tıp teknisyenleri Yunus Emre Şakar ve Devlet Hastanesi otomasyon görevlisi Serkan Yalova, 20 Haziran 2018'de çıktıkları Karadeniz gezisinde trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi.

Aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Aksoy ile sağlık çalışanları, tatil yolunda kaybettikleri 3 arkadaşlarını unutmadı. 112 Acil Servis'te çalışanlar, 3 sağlık görevlisinin adını yaşatmak için Bulanık ilçesine bağlı Olurdere köyündeki 5 öğretmen ve 60 öğrencisi bulunan okula kütüphane kurmaya karar verdi. İlde görev yapan öğretmenlerin de destek verdiği sağlıkçılar kısa sürede çok sayıda kitap topladı. Sağlık çalışanlarından Yasin Süleymanoğlu, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının adını kütüphanede yaşatmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Yapımı tamamlanan ve kitapları yerleştirilen kütüphane sağlık çalışanları, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla törenle hizmete açıldı. Olurdere İlkokulu Müdiresi Naciye Arıcı, vefat eden sağlık çalışanlarına rahmet diledi. Onların anısının okulda yaşatılacağını ifade eden Naciye Arıcı, kütüphane hayallerini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI