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Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

ERZURUM'un Çat ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özlem Özkan ile 2,5 yaşındaki oğlu Ahmet Özkan memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Dün, Diyarbakır'da polis memuru olan Engin Özkan, Diyarbakır...

Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
ERZURUM'un Çat ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özlem Özkan ile 2,5 yaşındaki oğlu Ahmet Özkan memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
Dün, Diyarbakır'da polis memuru olan Engin Özkan, Diyarbakır Müftülüğü'nde görevli Özlem Özkan, oğulları Mustafa (10) ve  Ahmet ile birlikte Erzincan'da bulunan bir yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıktı. Kamyonun, Özkan ailesinin bulunduğu otomobile çarpması sonucu Özlem Özkan ile Ahmet Özkan hayatlarını kaybederken, Engin Özkan ile Mustafa Özkan ise yaralandı.
Özlem Özkan ile oğlunun cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Cenazelerin, Taşburun Mahallesi'ndeki baba evine getirildiği sırada yükselen feryatlar yürekleri dağladı. Dualar edilmesinin ardından cenazeler, Taşburun Camii'ne getirildi. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Anne ile oğlu kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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