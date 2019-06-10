Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Kazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü veda

KASTAMONU'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden abla İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculukların uğurlandı. Kazada kendisi de yaralanan ve okul müdürü olan baba Hakan Yılmaz,...

Kazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü veda
KASTAMONU'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden abla İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculukların uğurlandı. Kazada kendisi de yaralanan ve okul müdürü olan baba Hakan Yılmaz, iki çocuğunu gözyaşları içinde toprağa verdi.   
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kastamonu’da meydana geldi. Samsun'da bulunan Çınarlık Ortaokulu Müdürü olan Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Kazada otomobilden fırlayan 10'uncu sınıf öğrencisi İremnur Yılmaz ile kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi Sait Yılmaz hayatlarını kaybetti. Baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep (6) Yılmaz ise yaralandı. 3 yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve baba taburcu olurken Zeynep Yılmaz’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazada ölen İremnur ile kardeşi Sait Yılmaz için bugün Samsun'un Terme İlçesi Taşpınar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kazayı yaralı olarak atlatan ve taburcu olan acılı anne ve baba da katıldı. Baba Hakan Yılmaz, Merkez Cami’de taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, baba Hakan Yılmaz’ın meslektaşları, abla ve kardeşinin okul arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından abla ve kardeşinin cenazeleri aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328