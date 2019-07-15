Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak
Levent Uysal 15 Temmuz mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Giresun'da feci kaza 6 ölü...
Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu’yla işbirliğimiz devam edecek
Rusya'dan S-400 açıklaması

Kazada ölen 2 genç anısına spor kompleksi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, oturdukları İmko Tatil Sitesi önünde kazada yaşamlarını yitiren Ümitcan Karataş (17) ve Berk Altunbezer'in (19) adı sitede yaptırılan spor kompleksinde yaşayacak. İmko Tatil Sitesi sakinlerinden Ümitcan...

Kazada ölen 2 genç anısına spor kompleksi
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, oturdukları İmko Tatil Sitesi önünde kazada yaşamlarını yitiren Ümitcan Karataş (17) ve Berk Altunbezer'in (19) adı sitede yaptırılan spor kompleksinde yaşayacak.
İmko Tatil Sitesi sakinlerinden Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer, geçen yılın haziran ve temmuz aylarında site önünden geçen Ören-Akçay yolunda yaşanan kazalarda hayatlarını kaybetti. Site sakinleri kazalara dikkat çekmek için eylem yapıp, yol kapattı. Elim kazaların ardından site yönetimi Karataş ve Altunbezer’in adını site içinde spor kompleksi açarak yaşatma kararı aldı. Kompleksin açılış törenine Karataş ve Altunbezer aileleri ile Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce katıldı. Törenden sonra konuklara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Ümitcan ve Berk’in adlarını yaşatmak istediklerini söyleyen İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, “Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer’i 2018 yılı içinde site önündeki yolda yaşanan kazalarda kaybettik. Bu gençlerimizin  anılarını yaşatmak için bu tesisi yaptırdık. Burayı gençlerimize armağan ettik. Onların da sahip çıkacaklarına inanıyorum. Gençlerimizin adları burada yaşayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Ümitcan Karataş’ın babası Üzeyir Karataş da, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın adları burada yaşayacak. Çocuklar burada eğlenip oynayacaklar. Bu yolda bizim çocuklarımız hayatlarını kaybetti. Başka çocukların hayatlarını kaybetmemeleri için önlem alınmasını istiyoruz” dedi. Site gençlerinden Toprak Günday ise, “Başkanımızı çok teşekkür ediyorum. Biz de burada oynarken ağabeylerimizi hatırlayacağız” dedi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.