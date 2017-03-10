Kazada ölen 112 görevlisinin adı, çalıştığı istasyona verildi

Mücahit YOLCU- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, trafik kazasında yaralananlara müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitiren sağlık görevlisi 33 yaşındaki İlknur Bedir'in adı, görev yaptığı acil sağlık hizmetleri istasyonuna verildi. Bedir'in ailesine de şehitlik beraatı verildi.

12 Ocak akşamı, askerden izne gelen Adil Erhan Özdurmuş ile arkadaşları Enes Birincioğlu'nun bulunduğu otomobil, Özdemirbey Caddesi’nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İzinli asker Adil Erhan Özdurmuş’un öldüğü kazada yaralanan Enes Birincioğlu'na, gelen sağlık ekibi müdahale etmeye başladı. Ancak, sağlık ekibi ve yaralı Enes Birincioğlu’na, 20 yaşındaki Oğuzhan P. yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil çarparak devrildi. Çarpma sonucu 112 acil servis ambulansında görevli İlknur Bedir ile Berna Kavak ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinden İlknur Bedir, tedaviye alındığı hastanede 11 sonra yaşamını yitirdi.

1 çocuk annesi İlknur Bedir'in adı, Düztepe Mahallesi'nde görev yaptığı acil sağlık hizmetleri istasyonuna verildi. Törene Vali Ali Yerlikaya, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, İlknur Bedir'in babası İbrahim Tiryaki ile eşi Hüseyin Bedir ile sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, 10 yıl boyunca kentte görev yapan İlknur Bedir'in adının, kentte açılacak bir anaokuluna da verileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı da, İlknur Bedir'e şehitlik beraatı verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İlknur Bedir'in babası İbrahim Tiryaki ise kızının görev şehidi olmasından onur duyduğunu belirtti.

'SAĞLIK ÇALIŞANI AİLESİ OLMAK ÇOK ZOR'

İlknur Bedir'in eşi Hüseyin Bedir de, sağlık çalışanlarının zorluklarına değinerek şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanı ailesi olmak gerçekten çok zor. Bunu eşimin her nöbetinde yüreğimiz ağzımızda her halükarda hissediyorduk zaten. Bir gün böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi. Ama insanın alnına yazılan bir kader var. Biz bunu takdiri ilahi olarak görüyoruz. Bu mertebeyi gördüğü için inşallah yüce Allah cenneti dahil etmiştir. Protokolde de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, İlknur Bedir'in babası ve eşine şehitlik beraatını verdi.

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